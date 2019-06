Movida Ponte Milvio: alcol e discoteche aperte oltre l’orario consentito

Movida di Ponte Milvio nella morsa dei controlli della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel fine settimana gli agenti del XV Gruppo Cassia hanno svolto una serie di controlli alle discoteche adiacenti alla zona dei locali di Roma Nord.

Dagli accertamenti sono emerse violazioni per 17.000 euro nei confronti di tre locali, per il mancato rispetto degli orari di chiusura e per la somministrazione di alcolici fuori dall'orario consentito.

Le verifiche hanno riguardato anche la regolarità delle licenze e della posizione amministrativa dei dipendenti che lavoravano all'interno.