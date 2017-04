Ponte Milvio celebra il Natale di Roma: stornelli tra i banchi del mercato

Ponte Milvio celebra il Natale di Roma con una serata davvero speciale. I festeggiamenti per il 2770mo Natale di Roma si terranno nel mercato rionale di via Riano dove, a partire dalle ore 21, si esibirà il duo composto da Marco Spalliera (chitarra) e Roberta Settele (voce).

Roma canta Roma: il titolo del concerto che porterà tra i banchi del mercato di Ponte Milvio, che per l'occasione rimarranno eccezionalmente aperti, gli stornelli romani e le canzoni della tradizione.

Una festa, e non poteva essere altrimenti, tutta 'Made in Roma' che per una sera trasformerà via Riano, e quel mercato da sempre in sofferenza, nel cuore pulsante di Ponte Milvio.

Dalle 21 dunque musica e banchi in piena attività: il Mercato festeggia così il Natale di Roma e si presenta alla collettività in una veste tutta nuova, pronto a rimettersi al centro di un'offerta culturale e di intrattenimento che non passi solo da locali e cocktail.