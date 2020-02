Il Comune lavora a sicurezza Ponte Duca D’Aosta: tre mesi fa crepe vicine al giunto

Lavori di manutenzione per Ponte Duca D’Aosta: la struttura del Foro Italico che collega Lungotevere Flaminio a Largo Lauro De Bosis, quello dello Stadio Olimpico.

La ditta incaricata dal Comune sta lavorando su uno dei giunti di dilatazione “per rafforzare la struttura del ponte e renderla più ‘elastica’ al passaggio dei veicoli” – ha spiegato l’assessora alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo.

Tre mesi fa proprio Ponte Duca D’Aosta è stato sottoposto ad alcuni controlli e, a scopo precauzionale, parzialmente interdetto al passaggio dopo che erano state segnalate alcune crepe intorno ad un giunto con l’asfalto sgretolato a causa della pioggia battente di quei giorni.

Ora l’intervento di manutenzione vero e proprio per migliorare le condizioni di una delle arterie di accesso principali a Stadio Olimpico e Foro Italico. “Un cantiere – ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi – che non comporta alcun disagio per la viabilità locale”.

“Su ponti e viadotti della città vengono garantiti controlli costanti per verificarne la sicurezza e lo stato di manutenzione” – ha sottolineato la prima cittadina.