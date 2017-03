Ponte Milvio, asta di beneficenza per i terremotati: Totti e Lulic donano le maglie

Ponte Milvio scende in campo per le popolazioni terremotate del Centro Italia. A settimane dalle scosse che hanno devastato interi paesi e lasciato senza un tetto centinaia di persone, la catena di solidarietà della Capitale non si ferma: l'11 marzo nel cuore di Roma Nord si terrà infatti un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare ai territori colpiti dal sisma.

Un'iniziativa a cura della blogger di Diletti e Riletti, Francesca Schipa, con la collaborazione di Cromanticamente e dei promotori dell'evento culturale di Ponte Milvio 'Libri a Mollo', Carla Campus e Carmelo Calì. Immancabile l'apporto di tanti dei negozianti della zona e dei cittadini che, appresa la notizia, stanno donando validi oggetti e cimeli da mettere all'asta.

E alla partita di solidarietà non si sono sottratti nemmeno alcunu dei personaggi più noti della Capitale. Per l'asta di beneficenza sono infatti scesi in campo anche Francesco Totti, capitano della Roma, e Senad Lulic, calciatore della Lazio, che hanno messo a disposizione dell'iniziativa le loro maglie autografate: per un derby di solidarietà che li vede già entrambi vittoriosi.

Ma non solo calcio. A Libri & Bar Pallotta, sede dell'asta di beneficenza dell'11 marzo, è arrivata anche la maglia de Il ruggito del coniglio - Rai Radio 2, donata da Antonello Dose, Marco Presta e Paolo Restuccia.

"L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto all’associazione senza fini di lucro Montanari Testoni (www.montanaritestoni.it) che lo utilizzerà per arricchire lo 'Spazio Solidale 24', un campo base appena aperto e messo a disposizione delle popolazioni terremotate per attività di studio, ricreazione e aggregazione, creato dall’associazione stessa insieme alle Brigate di Solidarietà Attiva" - hanno fatto sapere gli organizzatori.

L'appuntamento con l'asta di beneficenza di Ponte Milvio in favore delle popolazione terremotate del Centro Italia - 'Asta Di Beneficenza in Favore Dei Terremotati Del Centro Italia', la pagina Facebook dedicata - è dunque per l'11 marzo a partire dalle 19:30 da Libri & Bar Pallotta