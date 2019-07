Maltempo, sprofonda Ponte Milvio: voragine e strada chiusa

Non ha retto i colpi del maltempo Ponte Milvio dove in seguito al forte temporale che questa notte si è abbattuto su Roma si sono registrati disagi. Nella notte piazzale completamente allagato e commercianti costretti a chiudere le porte dei propri locali per evitare l'invasione di acqua e fango.

Un fiume in piena con il piazzale diventato una sorta di mare agitato. Sopra fulmini e saette, la pioggia incessante.

Maltempo a Roma: a Ponte Milvio asfalto saltato

L'indomani ad avere la peggio il primo tratto di via Flaminia, proprio all’angolo con piazzale di Ponte Milvio: tombini divelti e asfalto spaccato.

Manto stradale tanto dissestato che questa mattina residenti ed esecenti avevano provveduto a segnalare le buche utilizzando i bidoncini della differenziata e gli sgabelli dei locali.

Ponte Milvio, via Flaminia chiusa per voragine

Con il passare delle ore e delle vetture in transito la situazione è peggiorata: a Ponte Milvio, in via Flaminia, si è aperta una voragine che ha costretto la Polizia Locale a chiudere la strada.

Così via Flaminia all’altezza del piazzale di Ponte Milvio risulta “chiusa al traffico causa voragine”.