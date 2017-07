Condotta da sostituire: Ponte Milvio rimane a secco. Arriva l'autobotte

Notte senza acqua per Ponte Milvio. In vista della sostituzione dell'intera conduttura idrica di via Prati della Farnesina alcune delle utenze della zona, per undici ore, rimarranno a secco: Acea Ato2 sospenderà il flusso idrico tra le ore 20 di mercoledì 26 luglio e le 7 del giorno seguente.

Ponte Milvio senza acqua: le vie interessate

La completa interruzione riguarderà tutta via Prati della Farnesina; via della Farnesina, da Piazzale Ponte Milvio al civico 210 incluso; via Orti della Farnesina dalla biforcazione con via della Farnesina all’incrocio con via Giuochi Istmici.

Autobotte a Ponte Milvio

Prevista la presenza di un'autobotte: i servizio di rifornimento stazionerà durante tutto il periodo del fuori servizio in via della Farnesina angolo via Orti della Farnesina.

"Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335" - ha informato Acea Ato2 invitando gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte con ampio anticipo.

La raccomandazione dell'azienda è quella di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione "al fine di evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua". A disposizione degli utenti, per ogni ulteriore informazione, il numero verde 800.130.335.