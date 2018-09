Tutti a Ponte Milvio per il WorldCleanupDay

La bonifica dell’area compresa tra Ponte Duca D’Aosta e Ponte Milvio: è questo l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Retake e l’ambasciata d’Estonia in Italia per raccogliere e differenziare i rifiuti abbandonati da anni sulla pista ciclabile. L’appuntamento è fissato per la giornata di sabato 15 settembre.

Gli interventi iniziano a partire dalle ore 9.30

Gli interventi di riqualificazione, in programma dalle 9:30 alle 13:00, inizieranno da Ponte Duca D’Aosta e proseguiranno fino a raggiungere Ponte Milvio. Non mancheranno iniziative per i più piccoli come le “Olimpiadi di Retake” dedicate ai temi del riciclo e del riuso. L’evento si inserisce nel World Cleanup Day in cui cittadini di 150 Paesi in contemporanea si uniranno per ripulire il mondo dai rifiuti, con l’obiettivo di realizzare “la più grande azione civica che il mondo abbia mai visto”. Il World Clean Up Day è organizzato dal movimento Let’s do It! World nato in Estonia nel 2008, anno in cui in una sola giornata 50.000 persone in cinque ore liberarono le strade, le città e le foreste da 10.000 tonnellate di rifiuti illegali. Negli scorsi 10 anni 17 milioni di persone hanno aderito a Let’s do it! World, oggi parte dello United Nations Environment Programme, ripulendo oltre 500.000 tonnellate di immondizia in oltre 100 paesi.

Partecipa anche l'Ambasciata d'Estonia

L’evento sarà anche un’occasione per festeggiare il centenario dell’indipendenza della Repubblica d’Estonia con la partecipazione dell’Ambasciatrice Celia Kuningas-Saagpakk che dichiara "In Estonia l’iniziativa dei cittadini è altamente apprezzata e considerata di grande utilità". "Il nostro movimento – ha spiegato la cofondatrice di Retake Roma, Paola Carra - è impegnato da anni nella lotta contro il degrado. Con questo evento vogliamo risvegliare la consapevolezza dei cittadini che il degrado in cui versa Roma, e di cui tutti si lamentano, può essere in gran parte risolto solo con una partecipazione più attiva e responsabile delle persone".

Le adesioni

All’iniziativa, patrocinata dalla Rappresentanza italiana Commissione Europea e dal Municipio XV di Roma Capitale, aderiranno anche volontari delle Ambasciate degli Stati Uniti d'America a Roma, Labsus – Laboratorio per la sussidarietà, Associazione per Villa Pamphilj, Roma Pulita, Romeing Magazine, American Overseas School of Rome, Solidarietà Romana per il Territorio.