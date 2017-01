Un piano per Ponte Milvio: "Sarà riqualificazione in linea con vincoli"

Il parlamentino di via Flaminia 872 ha approvato il Piano di Massima Occupabilità di Ponte Milvio che, con pure il parere favorevole della Soprintendenza necessario in quanto area della Città Storica, dovrà ridisegnare e di conseguenza regolarizzare le occupazioni di suolo pubblico delle attività del piazzale.

"Il piano rappresenta il primo passo verso la completa riqualificazione della piazza in linea con le normative di tutela e valorizzazione delle aree vincolate" - ha commentato a margine del Consiglio dedicato a Ponte Milvio il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli, ricordando come il secondo passo sarà il riesame delle postazioni commerciali su area pubblica che si terrà in sede di conferenza dei servizi a partire dal 16 gennaio.

Le planimetrie del PMO sono state messe online sul sito istituzionale già giovedì pomeriggio, da oggi 9 gennaio invece i commercianti operativi nel piazzale potranno inoltrare la richiesta di OSP (Occupazione Suolo Pubblico) in conformità con il piano stesso, tenendo conto altresì di quanto previsto dal regolamento comunale in materia di occupazione suolo pubblico (Deliberazione n. 39/2014).

Una volta presentata la richiesta di concessione i tempi prevedono che l'amministrazione risponda entro due mesi: troppi per chi già da inizio gennaio ha dovuto smontare dehors e rimuovere tavolini esterni o per chi, in ritardo o certo di voler rischiare, è già incappato nelle salate sanzioni della Polizia Locale.

Così dai vertici di via Flaminia 872 il monito agli uffici: "Li abbiamo allertati - ha assicurato l'Assessora al Commercio del Quindicesimo - affinchè i tempi siano più brevi possibili".