A Ponte Milvio lavori su condotta idrica: da Ama "bonifica totale" dell'area

In via Prati della Farnesina, dopo i continui allagamenti degli scorsi mesi, sostituzione per l'intera condotta idrica della strada. Due mesi di lavori per donare alla stradina di Ponte Milvio una condotta nuova e scongiurare così quelle continue perdite d'acqua che avevano generato ira e timori nei residenti.

Lavori in via Prati della Farnesina: stop alle auto

Durante le settimane di cantiere inibito il parcheggio su entrambi i lati di via Prati della Farnesina, previsto poi il divieto di transito, tranne che per i residenti e i mezzi di soccorso.

Lavori in via Prati della Farnesina: cassonetti spostati a Ponte Milvio

Modifiche anche per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Fino alla conclusione dei lavori i trespoli presenti su via Prati della Farnesina saranno parzialmente sostituiti con cassonetti supplementari in via della Farnesina, largo Maresciallo Diaz e Piazzale Ponte Milvio.

E su tale fronte Ama già si è mossa. "L'Ama ha modificato il servizio di raccolta invitando le utenze nel conferire i rifiuti su Via Della Farnesina e ponte Milvio dove sono stati posizionati ulteriori cassonetti sia indifferenziata che differenziata" - ha fatto sapere l'assessore all'ambiente del Municipio XV, Pasquale Annunziata.

Pulizia e sfalcio in via Prati della Farnesina

Ma non solo. Gli operatori della Municipalizzata sono intervenuti per una bonifica totale dell'area: "taglio erba, rimozione di materiale abbandonato, spaesamento e lavaggio della strada" - quanto specificato da via Flaminia 872.