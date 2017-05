Pulizie in vista a Roma Nord: chiude il viadotto di Corso Francia

Tempo di pulizia per il viadotto di Corso Francia. La strada del Municipio XV sarà interessata dall'intervento di Ama, ciclicamente alle prese con la bonifica di gallerie e viadotti, nella notte tra il 4 e il 5 maggio.

Per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e ottenere una maggior efficacia delle operazioni il viadotto di Corso Francia sarà chiuso al transito veicolare nel tratto compreso tra via Civita Castellana e viale Maresciallo Pilsudski.

Dunque per una notte stop al traffico sul viadotto di Corso Francia. Con decorrenza dalle ore 22.00 del 4 maggio 2017 alle ore 6 del giorno seguente, questa la disciplina del traffico decisa dal XV Gruppo della Polizia Locale: chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra Via Civita Castellana e Viale Maresciallo Pilsudski. Direzione obbligatoria a destra all'intersezione con Via Civita Castellana, direzione Parioli.

"Si intende momentaneamente sospesa ogni preesistente diversa disposizione" - fanno sapere da via Caprilli.