Nessun intervento sul manto stradale: all'ombra della Farnesina il limite resta a 20 km/h

Nessun intervento sul manto stradale e limite di 20 km/h confermato. Così viale Antonino di San Giuliano, strada all'ombra del Ministero degli Affari Esteri e dello Stadio Olimpico, rimane ancora destinata al "passo d'uomo".

Limite di 20 km/h prolungato per viale Antonino di San Giuliano

La determinazione dirigenziale del 6 maggio 2016, dopo la proroga dello scorso dicembre, è stata ulteriormente prolungata: viale Antonino di San Giuliano dovrà essere percorsa a 20 km/h massimo fino al prossimo 31 dicembre.

Buche e avvallamenti verso Farnesina e Stadio Olimpico

Condizioni disastrate quelle della via sotto la Farnesina tra buche, avvallamenti e radici che rendono il percorso malagevole per gli automobilisti, più che rischioso per i centauri. Ma da oltre un anno e mezzo per viale Antonino di San Giuliano nessun intervento finalizzato al risanamento della pavimentazione stradale è stato messo in campo.

Viale Antonino di San Giuliano: limite 20 km/h

Da qui la decisione della Polizia Locale del Municipio XV: la strada, rallentata dal maggio 2016, rimane con il limite di 20 km/h. Un'ennesima proroga in attesa dei lavori che dovranno ristabilire la totale sicurezza della strada ad oggi percorribile solo con buone sospensioni e tenendo il volante saldamente tra le mani.