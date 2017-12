Viale dello Stadio Olimpico rimane chiuso: task force a lavoro su alberi pericolanti

Alberi pericolanti e viale dello Stadio Olimpico chiusa. Saranno ancora giorni di passione per il quadrante di Roma Nord rimasto orfano di una nevralgica valvola di sfogo per la viabilità dell'intera zona: a causa di alcune alberature a rischio crollo viale dello Stadio Olimpico è infatti stato chiuso nel tratto compreso tra Largo Ferraris IV e Piazzale Maresciallo Giardino, 800 metri circa interessati nei giorni scorsi pure da una perdita della rete fognaria.

Alberi pericolanti che insistono su diverse aree: terreni privati, del Coni o di pertinenza del Municipio I con i disagi per la chiusura della strada ad abbattersi sulla mobilità del Quindicesimo.

Le prime verifiche

Nel week end appena passato i primi interventi del Servizio Giardini per la messa in sicurezza delle alberature di competenza. Il Coni, dal canto suo, dopo le verifiche da parte di tecnici abilitati, ha già trasmesso la documentazione attestante la non pericolosità degli alberi che insistono sulle proprie aree. Da smuovere l'intervento dei privati con il Comune pronto, in caso di necessità, ad agire in danno.

Task force per la messa in sicurezza degli alberi

"I soggetti privati, nelle cui aree sono presenti le alberature più pericolose, sono già stati formalmente sollecitati ad intervenire con urgenza. Il Servizio Giardini, per fronteggiare rapidamente un eventuale mancato intervento dei soggetti privati, sta già predisponendo una task force per poi procedere in autonomia" - ha fatto sapere il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli.

La riapertura di viale dello Stadio Olimpico

Ma quanto ancora la zona nord dovrà attendere per la riapertura di viale dello Stadio Olimpico? In base ai sopralluoghi effettuati sabato 9 dicembre i tecnici intervenuti hanno ipotizzato la conclusione lavori e la conseguente riapertura della strada "in 7-10 giorni". A metà dicembre dunque la viabilità del quadrante potrebbe tornare alla normalità liberando da ingorghi e caos le aree limitrofe: Ponte Milvio e Prati su tutte.