Valle Muricana, il parco 'fai da te' cambia volto: sarà il primo inclusivo del Municipio XV

A quasi due anni dalla destinazione a Verde Pubblico, il 'comparto C6' di Valle Muricana è pronto per diventare un vero e proprio parco: quello che il quartiere sogna da tempo.

Valle Muricana e il sogno del parco pubblico

Si perchè a Valle Muricana, estrema periferia del Municipio XV, il parco è sempre stato 'fai da te': allestito e curato nel lotto C6 dai residenti che, con il Comitato di Quartiere Karol Wojtyla, si sono battuti affinchè anche i bambini della zona potessero avere un giardino pubblico in cui giocare. Uno spazio "ufficiale", sicuro e attrezzato al meglio da sostituire a quello precario messo in piedi da mamme, papà e nonni.

Un sogno che sta diventando realtà: nel comparto C6, dopo due anni di burocrazia e progettazione, sono iniziati i lavori per la realizzazione del parco pubblico.

Lavori nel comparto C6: bonifica e installazioni ludiche

"Si comincerà con la bonifica dell’area e la realizzazione di parcheggi per disabili ed un nuovo ingresso, oltre alla recinzione dell'area giochi stessa. Il piano dei lavori prevede infine l’installazione di una fontanella, di alcuni punti luce e dei giochi inclusivi per bambini" - ha spiegato la consigliera Cinque Stelle del Municipio XV, Cristina Cruciani.

Una rinascita totale e un'assoluta novità per un quartiere che per anni ha visto generazioni di bambini giocare lontano da casa, nei giardinetti di Labaro e Prima Porta, o in un giardino, per quanto decoroso e tirato su con amore, sempre provvisorio.

A Valle Muricana il primo parco inclusivo del XV

Ma c'è di più. Il parco giochi di ValleMurciana sarà infatti il primo parco inclusivo del Municipio XV, fruibile da tutti i bambini. Uno spazio ludico, privo di barriere architettoniche, che consentirà anche ai bimbi con disabilità di giocare in totale sicurezza insieme agli altri.

In fase di ultimazione, invece, la progettazione della restante area del parco dedicata ai più grandi per la quale sono stati stanziati 200mila euro che andranno messi a bando entro dicembre 2019.

Un parco per Valle Muricana, esulta il M5s: "Grande risultato"

"Una piccola ma grande conquista per il territorio di Valle Muricana che, finalmente, si vedrà dotato di uno di quei servizi per cui ha tanto lottato, ed un bel traguardo per questa Amministrazione che - ha sottolineato Cruciani - ha portato avanti con tenacia il progetto".