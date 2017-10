Alberi pericolanti a Prima Porta: in via Inverigo si transita a metà

Vigili e transenne nel cuore di Prima Porta. A causa di alcuni alberi pericolanti in via Inverigo si transita a metà: l'arteria che collega via Frassineto a via della Giustiniana, e quindi Prima Porta a Labaro, è chiusa in direzione via Frassineto.

Alberi pericolanti in via Inverigo

Stabilito dunque il senso unico di marcia, in direzione via Frassineto, tra via della Giustiniana e Via Edolo. Oltre alle auto deviati anche i mezzi dello 037.

Linea 037 deviata

I bus della linea che serve Prima Porta provenienti da via Fiesse, giunti in via Frassineto, percorrono via Flaminia e piazza Saxa Rubra.

Il pino crollato in via Inverigo

Una chiusra parziale della strada che arriva ad una settimana dal crollo improvviso di un albero. Era infatti la sera del 25 settembre quando, proprio in via Inverigo, uno dei pini lungo la strada crollò in terra: solo l'ora tarda e il caso vollero che nessuno si trovasse a passare di li in quel momento.

"Una tragedia sfiorata" - fu il commento del quartiere che da ieri sera ha visto l'arrivo dei nastri e la chiusura di una corsia.

Ripercussioni sulla viabilità di Prima Porta

Un'interdizione al transito che probabilmente avrà ripercussioni sulla mobilità della zona, soprattutto nell'ora del rientro. Troppo piccole infatti le traverse di via Inverigo, quelle del quadrante Procaccini, per rendere scorrevole la viabilità del quartiere verso via della Giustiniana e dunque per chi sceglie di percorrerla per raggiungere Santa Cornelia, Valle Muricana o Tiberina.