I rifiuti della baraccopoli abusiva soffocano i residenti: l'ira di Tenuta Piccirilli

La parte finale di via della Tenuta Piccirilli, quella a ridosso dell'ex Camping River, soffoca tra rifiuti e abbandono. Intorno al perimetro del vecchio campo rom, chiuso ma mai "superato" e dunque divenuto un'immensa baraccopoli abusiva, proliferano gli sversamenti illeciti di rifiuti.

Cumuli di rifiuti intorno alla baraccopoli abusiva

Scarichi selvaggi. Nel terreno adiacente l'ex villaggio della solidarietà sorgono vere e proprie montagne di immondizia: vecchie lamiere, mobili distrutti, sacchetti di calcinacci, parti di divani, sedie in plastica, carrelli, passeggini e un ammasso con decine di copertoni. Materiali tutti altamente inquinati, proprio sotto le finestre e accanto ai giardini dei residenti.

"C'è chi la mattina affacciandosi dalla finestra puó ammirare la bellezza di Roma e chi é costretto a vedere discariche a cielo aperto che sorgono dietro il campo abusivo di via Tenuta Piccirilli. Vogliamo fare qualcosa? O i residenti della via meritano di essere sommersi anche dall'immondizia, oltre che dall’indifferenza delle amministrazioni comunali e municipali?" - lo sfogo del Comitato di via Tiberina che da mesi si sta battendo per il reale e concreto superamento del campo.

Il rogo della discarica a Tenuta Piccirilli

Una questione, quella dello sversamento illecito di rifiuti, più volte sollevata dagli abitanti della strada. Nel febbraio scorso infatti quella grande discarica fu data alle fiamme: una densa nube nera e acre invase la via con i Vigili del Fuoco a sgomberare, in via precauzionale, alcune abitazioni.

A due mesi da quel rogo e a sette dalla promessa chiusura e "superamento" del campo rom nulla a Tenuta Piccirilli è cambiato. "La situazione - dicono i residenti - è degenerata. È una strada dove ormai tutto è ammesso".