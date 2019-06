Prima Porta: auto d'epoca e di lusso riparate nell'officina abusiva

Una officina abusiva scoperta a Prima Porta. E' di questa mattina l'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo XV Cassia, all'interno di un'area in cui su svolgeva, senza alcun titolo autorizzativo, attività di riparazione di auto d'epoca e di lusso.

Gli agenti hanno sequestrato ai fini della confisca tutte le apparecchiature e gli attrezzi da lavoro contenuti all'interno e hanno elevato una sanzione di oltre 5.000 euro nei confronti dei responsabili per mancanza di autorizzazione ad esercitare la professione.



L'associazione che aveva in affitto i locali, infatti, era nata per promuovere, organizzare e partecipare a gare, circuiti rievocativi, raduni, mostre , ma non per esercitare un'attività di riparazione, risultata abusiva. Gli ambienti, per un totale di circa 150 mq, sono stati riconsegnati al proprietario, che aveva concesso il bene in affitto.