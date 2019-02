Cimitero Flaminio, loculi tra infiltrazioni e guano: "Pulizia e manutenzione inesistenti"

Infiltrazioni d'acqua, sporcizia e insicurezza al Cimitero Flaminio. Nella zona del campo semicircolare, nel lotto 3, i loculi del pianterreno e del primo piano giacciono tra minicantieri fermi, pavimenti lerci e in parte allagati.

Cimitero Flaminio: loculi allagati

"Dal tetto filtra tutta acqua, così come dalle tombe stesse: a terra è tutto allagato, tutto sporco di escrementi, guano di piccioni. E' uno schifo" - denuncia Massimo a RomaToday. Non va meglio nei lotti limitrofi, l'1 e il 2 "che - fa notare il cittadino - sono stati messi in sicurezza da più di tre anni ma i lavori non vengono fatti. In uno c'è un grosso buco doveva esserci messo un montacarichi per bare: ma da sei anni c'è solo uno strapiombo".

Infiltrazioni e guano tra le tombe del Flaminio

Edifici che dunque si ritrovano tra laghi d'acqua in terra, guano e cattivi odori: pericolosi per i visitatori, poco rispettosi per quanti riposano nel camposanto di Roma Nord.

Che dire poi dell'aspetto sicurezza con le tombe spesso depredate, oltre che di oggetti dal valore affettivo e metalli, in qualche caso addirittura dell'intero marmo. "Tempo fa mi è stata rubata tutta la lapide completa di mia madre, ho fatto la denuncia e ho dovuto rimetterla nuova" - racconta Massimo. Da qui l'invito alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Vada a vedere con i suoi occhi e intervenga. Credo che abbiamo tutti bisogno di andare a trovare i propri defunti e che siano in pace e puliti".

Il cimitero Flaminio cade a pezzi

Intanto al Cimitero Flaminio, da quasi un mese, per ordine dei Vigili del Fuoco, restano chiuse le palazzine O, P, Q: infiltrazioni d'acqua diffuse e intonaci distaccati le cause dell'interdizione all'accesso. Manutenzione ordinaria e straordinaria tra i loculi di Prima Porta sono al palo.