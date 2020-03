Coronavirus, la periferia non resta a guardare: i volontari sanificano strade e fermate del bus

Fuori casa ma per dare una mano al quartiere e alle attività, poche a dire il vero, rimaste aperte in periferia. I volontari di Cives Valle Muricana si rimboccano le maniche anche nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, a Valle Muricana volontari sanificano strade

Oltre a informazioni utili, tratte solo da fonti istituzionali, su decreti e regole da seguire fornite agli iscritti e la disponibilità ad aiutare le fasce di popolazione più deboli ed esposte all’eventuale contagio da Covid-19, l’associazione dell’estrema periferia del Municipio XV è scesa in campo anche per sanificare strade e marciapiedi della zona.

Se gli addetti del Comune sono alle prese con l’igienizzazione di mezzi pubblici, scuole e grandi arterie, gli uomini di Cives Valle Muricana sono partiti dai luoghi più “frequentati” del quartiere: con acqua e cloro hanno pulito gli ambienti esterni davanti alle farmacie, all’alimentari e alle fermate dei bus.

Coronavirus, disinfettante davanti a farmacie e fermate bus

“Ci siamo armati di guanti e mascherine e, grazie al materiale donato da alcuni nostri soci, abbiamo provveduto alla sanificazione delle aree di maggior sosta e transito delle persone” – ha detto a RomaToday, Daniel Paolini di Cives Valle Muricana.

Un intervento che però per la zona non basta. Inoltrata al Municipio XV la richiesta di sanificazione o, se già in programma, il calendario di tali attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Noi ci rimbocchiamo le maniche per il bene della collettività ma chiediamo che anche il pubblico lo faccia e non solo in centro. Nei prossimi giorni – ha concluso Paolini – saremo di nuovo al lavoro per le strade del quartiere: abbiamo ancora disinfettante e tanta voglia di essere un argine a questa emergenza, di essere utili per fermare il contagio”.