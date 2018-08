Dalla marana alla piazza tra negozi e auto: cinghiali a spasso a Prima Porta

Dal bagno nella marana, alle passeggiate lungo via Frassineto fino alle incursioni nel cuore del quartiere proprio davanti alle attività commerciali di zona. Cinghiali a spasso in libertà a Prima Porta dove questa mattina, poco prima delle otto, alcuni esemplari sono stati avvistati nei pressi della stazione.

Cinghiali nel cuore di Prima Porta

I quattro ungulati camminavano indisturbati su Piazza Saxa Rubra, tra auto parcheggiate e cassonetti. Un'invasione pacifica: i cinghiali hanno vagato per qualche minuto alla ricerca di cibo per poi sparire tra la vegetazione folta e selvaggia degli argini della marana.

Non è la prima volta che i residenti di Prima Porta si trovano faccia a faccia con i cinghiali, ormai soliti a varcare le soglie di Riserve Naturali e campi aperti. A Prima Porta esemplari in libertà a via Concesio così come a via Cettomai e via della Giustiniana.

I cinghiali nel parco di Tomba di Nerone

Una presenza ormai costante, al pari del versante Cassia dove un branco ha letteralmente conquistato il parco di Tomba di Nerone strappando curiosità, foto ma anche qualche timore. Innocui ma allo stesso tempo selvatici e imprevedibili.

Cartelli stradali unico deterrente

Così, mentre le soluzioni all'invasione dei cinghiali tardano ad arrivare, con i soli cartelli di "pericolo attraversamento animali selvatici" a fare da deterrente, gli ungulati a Roma Nord la fanno da padroni.