Immondizia, buio e odore nauseabondo: orrore sotto la fermata Rai

Le pareti scarabocchiate da murales di vecchia data, il pavimento completamente ricoperto di immondizia, buste di plastica, bottiglie e lattine. Intorno buio perenne e odore nauseabondo dovuto alla sporcizia stantia e a pulizie che li mancano da tempo, troppo.

Tunnel dell'orrore sotto la vecchia fermata Rai

E' un tunnel dell'orrore quello della vecchia fermata Rai sulla tratta Roma-Civitacastellana-Viterbo: sebbene la stazione sia ormai in disuso perchè sostituita da quella nuova ad appena qualche centinaia di metri, il sottopasso è tuttavia ancora aperto e utilizzabile per passare da via Carlo Emery a via Flaminia. Da Saxa Rubra alle fermate del bus sulla consolare e viceversa.

Per percorrerlo però ci vuole davvero coraggio. Così quel passaggio resta quasi del tutto abbandonato e soprafatto dai rifiuti. Utile ma di fatto inutilizzabile.

Tante negli anni le segnalazioni di pendolari e residenti per denunciare lo stato pietoso di quel tunnel.

Il Municipio valuta chiusura del sottopasso di Saxa Rubra

Un sottopasso che presto potrebbe essere chiuso. Questa l'idea che il Municipio XV sta vagliando. Prima però la necessaria bonifica.

"Sul sottopasso della stazione dismessa tanti anni fa abbiamo già inoltrato una nota alla Regione Lazio, proprietaria della linea, ma, oltre le competenze, la prossima settimana faremo li un sopralluogo con Ama e Atac, che gestisce la tratta, per trovare una soluzione. Come prima cosa - ha detto a RomaToday l'assessore all'Ambiente del Municipio XV, Pasquale Annunziata - procederemo alla bonifica del tunnel poi valuteremo eventualmente la possibilità di chiuderlo. Una cosa è certa - ha concluso l'assessore - quel passaggio non può rimanere così".