Prima Porta, Panda in transito esplode dopo un principio di incendio

Paura questa mattina a Prima Porta, quartiere di Roma Nord. Un'auto in transito è letteralmente esplosa dopo un principio d'incendio. I fatti alle 8 in via Pietro Duranti. Il conducente di una Panda in transito nota il formarsi delle fiamme a bordo dell'auto. Il tempo di uscire dall'abitacolo, di urlare aiuto e la vettura esplode.

Il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo, senza riportare ferite. Nell'esplosione è rimasto danneggiato anche un altro veicolo. Gli agenti del XV gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti stanno procedendo al rilievo dei danni. Intervenuto anche personale dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.