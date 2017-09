Labaro, la ex Asl perde acqua da un anno: "E' palude a Cinque Stelle"

In via Offanengo, davanti alla ex Asl di Labaro, c'è un vero e proprio lago o meglio una palude. Da un anno circa dall'ingresso principale della vecchia struttura sanitaria fuoriesce in modo continuo e cospicuo un fiume d'acqua: una perdita tanto copiosa da aver trasformato lo slargo antistante e parte del marciapiede in un acquitrino.

In via Offanengo slalom tra le pozzanghere

Così i residenti delle palazzine popolari limitrofe sono costretti a salti e slalom, così come gli utenti del caf e i frequentatori dalla sezione del Partito Comunista "Luigi Petroselli" che sorge proprio accanto al vecchio poliambulatorio.

E Asl di Labaro: perdita d'acqua da un anno

Una situazione quella di via Offanengo che va avanti da circa un anno: risale infatti all'ottobre scorso la prima segnalazione della perdita d'acqua. "È davvero vergognoso che una struttura come questa venga lasciata in questo stato di abbandono, le sue potenzialità di utilizzo sociale sono altissime, se solo Comune e Municipio avessero la volontà di occuparsene" - scrivevano nel 2016 i comunisti di Labaro sollecitando via Flaminia 872 ad intervenire.

Un invito inoltrato ancora nel marzo scorso con la richiesta di una verifica urgente sulla causa del danno e di un intervento immediato. Niente d fare: la ex Asl di Labaro continua a fare acqua da tutte le parti.

All'ex Asl di Labaro: "Spreco inammissibile"

"E' uno spreco inammissibile" - commenta qualche residente intento a saltare le pozzanghere di via Offanengo. "In un periodo in cui si parla tanto di emergenza acqua è paradossale che qui da un anno non si sia visto nessuno" - rincara la dose un anziano signore. Intanto davanti al cancello serrato del vecchio poliambulatorio aumentano i cartelli di denuncia, tutti a firma del PCI.

"Va bene essere incompetenti, va bene non essere 'nè di destra, nè di sinistra, va bene essere onesti. Ma per chiudere una perdita d'acqua non ci vuole una competenza speciale. La ex Asl è una palude a Cinque Stelle" - hanno scritto i comunisti di Labaro su un piccolo manifesto.

Il progetto Ex Asl bene comune

E pensare che dalla chiusura del poliambulatorio una parte del quartiere li sognava la riqualificazione e la trasformazione di quegli spazi in luoghi di socializzazione e aggregazione: "Ex Asl bene comune" - lo slogan utilizzato per un progetto naufragato ancor prima di nascere.