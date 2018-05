Sulla Flaminia cartello beffa: cumuli di rifiuti sotto al "vietata la discarica"

Gallerie ridotte a discariche su via Flaminia: piangono lacrime amare le piazzole dei tunnel in zona Prima Porta trasformate dagli zozzoni in isole davvero poco ecologiche.

Sulla Flaminia piazzole come discariche

Buste piene di rifiuti abbandonate sul ciglio della strada, sacchetti lanciati addirittura dai finestrini delle auto in corsa. Ma non solo migraggio degli scarti dai quartieri e dai Comuni con la raccolta porta a porta, nelle gallerie di Roma Nord si sversa in modo indiscriminato. C'è di tutto e di più.

Sulle aree per le soste d'emergenza cumuli di sacchi neri, vecchi mobili, copertoni e un vero e proprio cimitero di cassette di legno, di quelle utilizzate per frutta e verdura.

Il cartello beffa: "Discarica vietata"

Scenari di degrado urbano proprio all'ombra di un cartello che ora sa di beffa: "E' vietata la discarica" - si legge nell'oscurità del tunnel, su un segnale annerito dallo smog. Divieto ignorato. Nelle gallerie della Flaminia, senza controlli e videosorveglianza, si continuano a sversare i rifiuti.

A pagare le bonifiche, cicliche nei mesi, sempre i contribuenti: quelli che devono convivere con piazzole discariche e con l'investimento di risorse utili per cancellare, almeno per qualche tempo, i lasciti degli incivili.