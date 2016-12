Flaminia, potature in pieno giorno: "Roma Nord paralizzata dal traffico"

Interventi di potatura per lo spartitraffico di via Flaminia. La ditta incaricata da Astral è a lavoro sulla consolare romana dal 27 dicembre scorso per provvedere allo sfalcio nel tratto compreso tra Euclide e lo svincolo del GRA. Operazioni necessarie per aumentare visibilità, sicurezza e anche decoro che però, con lo svolgimento in orario diurno, stanno causando lunghe code. "Roma Nord è paralizzata dal traffico" - ha fatto notare l'ex minisindaco del Quindicesimo, Daniele Torquati.

"Un intervento richiesto con troppo ritardo da parte del Municipio XV e realizzato in condizioni non ottimali dall'ente della Regione Lazio: in pieno giorno e bloccando totalmente un'arteria stradale di fondamentale importanza in pieno orario lavorativo. Se pensiamo che ASTRAL, o chi per lei, si è messa in movimento per la prima volta lo scorso anno, dopo ben 8 anni di attesa e solo in seguito alla richiesta effettuata dalla precedente giunta municipale, ci chiediamo - ha proseguito Torquati - come mai l'attuale amministrazione non abbia pensato a richiedere ad Astral di procedere alle operazioni di sfalcio e potatura in periodo estivo e in orario notturno, così come da noi preventivamente richiesto da noi lo scorso anno".

E come annunciato dall'Assessore all'Ambiente del Municipio XV, Pasquale Annunziata, i lavori si protrarranno ancora per alcuni giorni "così come - sostiene l'ex minisindaco - i disagi e le lunghe code dovute al traffico".

Da qui la richiesta all'assessore - "invece di gioire trionfalmente per un risultato che non è tale e che sta procurando soltanto disagi ai cittadini del XV" - di effettuare i passaggi necessari per obbligare Astral a proseguire nell'intervento in orario notturno.

"Speriamo che l'assessore accetti il nostro suggerimento, vista l'esperienza che abbiamo accumulato in più di tre anni nel condurre battaglie, spesso lunghe ed estenuanti, con Astral per vedere garantita la manutenzione delle grandi arterie stradali del nostro territorio."