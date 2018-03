I parcheggi delle stazioni terra di nessuno: finestrini in frantumi e radio strappate

Finestrini in frantumi, radio strappate e fili lasciati penzoloni: non si ferma la scia di furti ai danni delle auto in sosta nei parcheggi di scambio della Ferrovia Roma Nord.

A La Celsa, Labaro, Montebello o Giustiniana gli scenari non cambiano: senza controlli adeguati e sistemi di videosorveglianza attivi le vetture posteggiate nei grandi spiazzi delle stazioni diventano facile preda dei ladri.

Scia di furti nelle stazioni della Roma Nord

Danni ingenti per bottini minimi: qualche moneta, oggetti e accessori di poco valore lasciati nelle tasche degli sportelli oltre agli più ambiti stereo. Così, sulla linea Roma-Civitacastellana-Viterbo, scendere dal treno e trovare intatta la propria auto è un terno al Lotto.

I pendolari chiedono sicurezza e vigilanza

Una situazione che si trascina da anni, tanto frequente da costringere alcuni dei pendolari a preferire il "rischio" multa, lasciando la macchina lungo la strada, ad eventuali danni.

Nei giorni scorsi prese di mira le vetture parcheggiate a Montebello, in zona Prima Porta, e alla stazione di Labaro.

"Bisognerebbe fare una colletta e pagare qualcuno che faccia da vigilantes" - propone uno dei pendolari. Un servizio di guardiania che però già dovrebbe essere garantito, in alternativa, telecamere di videosorveglianza come deterrente e come strumento per rintracciare i colpevoli.

Ennesimo esposto del Comitato dei Pendolari

Intanto il Comitato dei Pendolari, sempre a difesa della categoria, sul tema è attivo da tempo tra segnalazioni, esposti e richieste cadute però nel vuoto. "Aggiungiamo all'esposto anche questo. Ci dispiace veramente per tutti i possessori delle auto oggetto di furto" - ha scritto via social il presidente Fabrizio Bonanni.