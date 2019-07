Labaro, auto in fiamme nella notte: caccia al piromane del quartiere

Con della diavolina ha innescato un incendio che ha distrutto due auto. E' successo intorno alle tre del mattino di oggi, 23 luglio, a Labaro. Le fiamme sono scoppiate in via Piadena ai civici 17 e 25. A bruciare una Smart e un furgonato Peugeot, danneggiate, con il rogo innescato da una diavolina bruciate all'altezza dei pneumatici posteriori dei due mezzi.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme, anche i Carabinieri di Prima Porta che indagano. L'ipotesi dolosa è chiara, ora è caccia al piromane del quartiere.

Poco dopo, in via Venanzio Fortunato, invece, le fiamme hanno ridotto in cenere una Ford Fiesta e danneggiato un'Audi parcheggiata davanti. Il rogo, scoppiato intorno alle 3:40 del mattino, potrebbe avere cause accidentali con qualche testimone che ha raccontato ai militari di aver sentito "solo uno scoppio".