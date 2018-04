La pioggia affonda Labaro: nasce il lago di Colli d'Oro

Buche appena rattoppate e riaperte dallo scrosciare della pioggia, allagamenti mai risolti: le abbondanti precipitazioni che ieri si sono abbattute sulla Capitale hanno messo a dura prova la periferia di Roma Nord.

Se le "piene" storiche del bivio di Labaro sulla via Flaminia e di via Bellaggio sono state progressivamente risolte, da qualche mese la borgata del Municipio XV è alle prese con l'ennesimo allagamento sbarra circolazione.

Il Lìlago di Colli d'Oro

Ad ogni pioggia infatti un tratto di via Valbondione diventa impraticabile. Quello che sorge appena sotto l'intersezione con via Gemona del Friuli, ai piedi del cancello del Servizio Giardini del XV, è un vero e proprio lago: il lago di Colli d'Oro. Carreggiate sommerse così come i marciapiedi: in via Valbondione i pedoni non possono passare se non immergendosi nel pantano dell'aiuola al lato della strada, le auto sono costrette invece a transitare una per volta a passo d'uomo.

Così ad ogni pioggia battente chi lo sa cambia percorso: niente stradone e ingresso diretto a Colli d'Oro, meglio districarsi nelle stradine di Labaro che, seppur strette e a senso unico, a parte qualche buca sparsa, risultano almeno sgombre dagli allagamenti.

Chiuso il sottopasso di Due Ponti

Ma non solo periferia. Roma Nord affonda anche sulle sue arterie principali. Ieri, causa allagamento, è stato chiuso il sottopasso di Due Ponti dove una squadra della Polizia Locale è dovuta intervenire per evitare il passaggio delle auto e il rischio di doverle liberare impantanate e in panne. Un sottovia rimesso a nuovo proprio un paio d'anni fa: lavori che evidentemente non hanno sortito gli effetti desiderati.