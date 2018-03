La pioggia affonda stazione La Giustiniana: tettoie colabrodo e pendolari con l'ombrello

Pendolari costretti ad attendere il treno in banchina con l'ombrello aperto nonostante la presenza delle pensiline. Accade a stazione La Giustiniana sulla linea Roma-Civitacastellana-Viterbo.

La pioggia battente che nella mattinata di oggi 19 marzo si è abbattuta sulla Capitale non ha risparmiato la stazione ferroviaria nel cuore di Prima Porta: le tettoie non hanno resistito all'abbondanza trasformandosi in un vero e proprio colabrodo.

Dalle giunture delle coperture giù acqua piovana a cascata: condizioni che hanno costretto gli utenti ad aprire ombrelli e cercare riparo altrove, lungo le pareti o sotto le porte d'ingresso.

Eppure stazione La Giustiniana è una fermata nuova, completamente ricostruita in occasione del raddoppio della linea: era il dicembre del 2005, la vecchia stazione venne buttata giù e rifatta ex novo.

Appena tredici anni dopo però La Giustiniana, già nota per ascensori spesso guasti e tornelli fuori uso, fa però acqua da tutte le parti. L'ennesimo neo di una linea, la Roma Nord, in totale sofferenza.