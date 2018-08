Notte di paura a Labaro: bomba carta contro i rom del River accampati

Il frastuono dell'esplosione a squarciare il silenzio della notte di Labaro. Era circa mezzanotte, tra il 1 e il 2 agosto, quando una bomba carta è stata lanciata contro gli ex abitanti del River accampati da una settimana, ossia dal giorno dello sgombero del campo rom, nei piazzali di Galline Bianche.

Bomba carta contro i rom del River accampati

Secondo quanto riportato dall'agenzia Dire l'ordigno sarebbe stato lanciato da una Fiat Punto nera in corsa. Fortunatamente nessuno risulterebbe ferito: solo un grande "botto", udito in gran parte del quartiere, con relativo spavento generale.

Accampamenti a Labaro e Prima Porta

Un gesto folle in una zona dove nei giorni scorsi è cresciuta l'insofferenza dei residenti alle prese con accampamenti a cielo aperto dalla piazza di Prima Porta allo "stradone" di Labaro.

Dal giorno dello sgombero e della dismissione completa del campo rom di via della Tenuta Piccirilli quasi 200 persone si sono disperse in città, rimaste fuori dalle proposte del Piano Rom e dai circuiti assistenziali offerti dal Comune. Una vera e propria diaspora con uomini, donne e tantissimi bambini a trascorrere la notte all'addiaccio: i più fortunati sui sedili di auto e furgoni.

Rom e migranti bersaglio di bombe carta e petardi

Ieri lo spaventoso episodio che ha ricordato quello del febbraio 2014 quando una bomba carta esplose davanti all'Hotel Flaminius di via Frassineto che al tempo, insieme agli alluvionati di Prima Porta, ospitava anche alcuni rom provenienti dal Casilino 900. Anche in quel caso tanto spavento, soprattutto per i bambini. Paura che un anno dopo si concretizzò anche per i migranti ospiti della struttura di via di Grottarossa, 190 bersaglio di bombe carta e petardi.