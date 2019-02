Contro lo spreco ecco il forno "solidale" di Labaro: pane invenduto a chi ne ha bisogno

"Dopo il mercato abbiamo visto tante persone in difficoltà che raccoglievano residui di alimenti, così ci siamo sentiti in dovere di aiutare nel nostro piccolo chi più ha bisogno". A parlare ai microfoni di RomaToday sono Andrea e Marco, due dei soci del forno 'Pane al pane' di Labaro che nei giorni scorsi hanno lanciato nel quartiere la loro iniziativa di solidarietà: il pane invenduto donato a persone o famiglie in difficoltà.

Il forno "gentile" di Labaro: pane invenduto ai bisognosi

Nel locale di via Magnano in Riviera 38, proprio di fronte al mercato rionale di Largo Nimis, tutti i giorni dalle 21 alle 21.30, chi vive situazioni difficili potrà passare per ritirare pane e pizza "che altrimenti - spiega Marco - noi dovremmo buttare". Dunque no allo spreco in favore di persone economicamente fragili o indigenti.

"Nei primi giorni dell'iniziativa si è già presentato qualcuno e speriamo che in futuro chi oggi mostra riluttanza nel venire a prendere il pane a disposizione, spesso per imbarazzo o orgoglio, possa superare questi scogli e accogliere positivamente il nostro aiuto" - ha aggiunto Marco. "Se qualcuno conosce persone, magari anziane, che potrebbero avere difficoltà a passare, passate voi per loro" - l'invito del forno "solidale" di Labaro.

L'iniziativa solidale contro lo spreco

A confezionare i sacchetti di pane gli addetti al banco che razionano quanto rimasto in base alla richiesta del giorno, di quella mezz'ora di solidarietà quotidiana che a Labaro ha già incassato il plauso di buona parte del quartiere.

Un esempio per tanti e forse anche uno spunto per le altre attività commerciali della periferia: un buon modo per abbattere lo spreco e allo stesso tempo aiutare, con minimo sforzo e massima generosità, chi è in difficoltà.