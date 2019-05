Lavori riprogrammati, salta il "tappo" alla viabilità di Labaro: riapre prima via Salk 

Possono tirare un sospiro di sollievo gli automobilisti che nelle mattine scorse si sono ritrovati intrappolati nelle code lungo le strade di Labaro: quelle scaturite dal senso unico alternato stabilito su via Jonas Edward Salk per consentire la posa del ponte ciclopedonale all'estremità della ciclabile in costruzione.

La pista ciclabile manda in tilt Labaro

Lavori che hanno mandato in tilt la viabilità dell'intera borgata con le interminabili file ad arrivare anche al confine con Prima Porta: congestionata via Dalmine, via Macherio, via Ghisalba oltre tutte le viuzze interne alla periferia.

Riprogrammati i lavori di via Salk

Un "tappo" quello di via Salk, arteria nevralgica per lo sbocco di Labaro su Flaminia e Grottarossa, che salterà prima del previsto.

I lavori infatti, il cui termine era stato annunciato per il 6 giugno, sono stati riprogrammati: in seguito alla riunione tra Municipio XV, Polizia Locale, Consorzio Quarto Peperino esecutore dei lavori tramite impresa incaricata, è stata concordata una diversa tempistica del cantiere con un ritorno alla normale viabilità entro le primissime ore del mattino di lunedì 3 giugno 2019.

Resta invece come definita la chiusura totale del tratto di via Salk tra via Carlo Angela e via Albert Sabin dalle 21 di sabato 1 giugno per ventiquattro ore.

Via Salk: "Lavori dopo la chiusura delle scuole"

"Conclusi i lavori di posa del ponte ciclopedonale verrà re-istituito il senso unico alternato ed effettuato il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale utile alla riapertura totale della viabilità entro le ore 6 di lunedì 3 giugno 2019" - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Stefano Simonelli.

"Eventuali ulteriori lavori - era questo quanto avevano chiesto e attendevano via Flaminia e l'intero quadrante - verranno programmati ed eseguiti successivamente alla chiusura delle scuole".