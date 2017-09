Ciak si gira! A Labaro arriva Carlo Verdone: le riprese tra fontana e murales

Labaro diventa set cinematografico: a sceglierlo come sfondo di alcune scene del suo prossimo film il regista e attore romano Carlo Verdone impegnato già da metà luglio a girare la sua ultima fatica.

Labaro tra le location dell'ultimo film di Carlo Verdone

Benedetta Follia, questo il titolo della pellicola che sarà nelle sale a gennaio 2018. Tra le location trasformate in set alcuni angoli del cuore della Città Eterna come il Parco di Colle Oppio, il Teatro di Marcello, Palazzo Altemps e via dei Cestari. Ma spazio anche ai dintorni della Capitale e ai territori periferici: con i panorami di Ostia, il fascino di Sperlonga e gli scenari di una delle tante periferie romane, quella di Labaro.

A Labaro arriva Carlo Verdone: tra palazzoni, fontana e murales

La parte interessata dalle riprese cinematografiche, già alle prese con transenne e divieti, sarà quella tra lo "stradone" di via Gemona del Friuli e Galline Bianche: sullo sfondo forse la Fontana di Labaro, i palazzoni delle case popolari, l'ITIS Pascal e la scuola di via Brembio, gli imponenti tralicci oppure i murales realizzati da street artists e cittadini comuni in via Magnano in Riviera.

A Labaro è tutto pronto per accogliere Carlo Verdone e la sua troupe: non mancano fan alla ricerca dell'attore e curiosi con la speranza di poter vedere da vicino tutto il cast di Benedetta Follia.

Benedetta Follia: Carlo Verdone gira a Labaro

Verdone infatti dirigerà nel film anche Lucrezia Lante della Rovere, Maria Pia Calzone, Paola Minaccioni e Ilenia Pastorelli, vera e propria star di Lo chiamavano Jeeg Robot.

Tre i giorni di riprese previsti: Carlo Verdone e il cast di Benedetta Follia saranno a Labaro dal 6 all'8 settembre. Con loro divieti di sosta e zone rimozione.

Carlo Verdone a Labaro: le strade interessate dalle riprese

Queste le strade del quartiere interessate. Via Lusevera: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione”, “0 - 24” ed “eccetto mezzi adibiti a riprese cinematografiche”, su ambo i lati della carreggiata per l'intera via. Viale Gemona del Friuli: divieto di sosta, integrato dai pannelli indicanti"Zona Rimozione", "0 - 24" ed "eccetto mezzi adibiti alle riprese cinematografiche" nell'intera area di parcheggio di fronte a Via Lusevera.

Via Arta Terme: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione”, “0 - 24” ed “eccetto mezzi adibiti a riprese cinematografiche”, su ambo i lati della carreggiata, per ml. 60,00 dall'intersezione con Viale Gemona del Friuli.

Via Brembio: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione”, “0 - 24” ed “eccetto mezzi adibiti a riprese cinematografiche”, con provenienza da Viale Gemona del Friuli e direzione Via Arta Terme sul lato sinistro della carreggiata, da ml.30,00 prima del piazzale e fino allo stesso.

Via Magnano in Riviera: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione”, “0 - 24” ed “eccetto mezzi adibiti a riprese cinematografiche”, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra Piazza Arcisate e Largo Nimis.

Largo Nimis: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “Zona Rimozione”, “0 - 24” ed “eccetto mezzi adibiti a riprese cinematografiche”, per ml.100,00 nell'area di parcheggio.