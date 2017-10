Labaro, sparisce Roalba: lo storico supermercato fa posto ai cinesi

Chiuso ormai da qualche anno e di recente definitivamente sparito: a Labaro non esiste più Roalba, lo storico supermercato di via Veientana Vetere.

Chiude Roalba: storico supermercato di Labaro

Già settimane fa è stata smantellata la grande scritta: quel "Supermercato" in arancione e a caratteri cubitali che accoglieva chi scendeva da via Mastro Gabriello. Rimossa anche l'insegna Roalba: anagramma, non è certo se voluto o meno, proprio di Labaro.

Roalba: la cortesia della signora Lidia

Via pure lo slogan decennale che campeggiava sulle serrande: "Qualità, cortesia, risparmio" - quelli che la signora Lidia e la sua famiglia in particolare i figli Cristiana, Alessio e Alessandro, insieme al personale, hanno sempre garantito ai clienti, perlopiù residenti del quartiere.

Roalba infatti, prima dell'avvento dei grandi supermercati a Labaro e Prima Porta, è sempre stato un fermo punto di riferimento per tutta la zona: non solo per la parte bassa lungo via Veientana Vetere ma anche per gli abitanti del cuore della borgata che, lista della spesa o buste alla mano, percorrevano le scalette di via Carcagni per raggiungere il supermercato.

Roalba: storia di una Labaro che non c'è più

Roalba, storia di una Labaro che non c'è più: l'ennesima attività del quartiere a chiudere i battenti. Come non ricordare, proprio sulla stessa strada, le calzature di Anita cessate qualche anno fa o, sempre di recente, la fine della storia di Forcina l'alimentari che per anni ha confezionato la merenda di tutti gli alunni della scuola Castelseprio. Un destino, quello di serrande abbassate, toccato nel gennaio 2016 ad un altro "re del panino": quel signor Angelo che Colli d'Oro ha salutato tra sconforto e lacrime.

Le attività storiche di Labaro chiuse nel tempo

Le stesse che almeno dieci anni prima avevano accompagnato l'ultimo giorno di attività di Felice e Adriana, i titolari del piccolo negozio di alimentari in via Roverbella. Prima di loro Labaro ha visto chiudere negli anni attività come la macelleria di Franco in via Frascheri, la pescheria di Carlo in via Mastro Gabriello e poi ancora lo storico tabaccaio di via Caraglio, proprio di fronte al medico di base. Cessate anche le attività tutte al femminile: come non ricordare la merceria di Maria "la stoffina" o il negozio di intimo in via del Labaro delle "signorine" Sterope e Orles.

Negozi di vicinato che non esistono più: attività che hanno fatto la storia di Labaro e che oggi hanno lasciato il posto a serrande abbassate e vuoto. In alcuni casi ad altre attività che, in una borgata evoluta a quartiere, impiegheranno del tempo per tentare di conquistare quello spazio nel cuore dei residenti che fu di chi li ha preceduti.

Casalinghi cinesi al posto di Roalba

Per qualcuno ci vorrà sicuramente di più. Al posto di Roalba, storico supermercato di Labaro, arriverà un negozio di casalinghi: l'iper casa di Giulio, attività, a dispetto del nome, in mano a gestori cinesi. Da Roalba a "Loalba" - già ironizza il quartiere.