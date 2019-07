Labaro, lavori sulle tubature dell'acqua: strada chiusa e bus deviato

Lavori sulle condutture d’acqua a Labaro dove, dal tardo pomeriggio di ieri 15 luglio, via Monti della Valchetta è chiusa e vietata al transito, con eccezione della viabilità locale.

Labaro: chiusa via Monti della Valchetta

Il cantiere nel tratto compreso tra i civici 27 e 31 con la strada di collegamento tra la parte bassa del quartiere, quella sul versante della via Flaminia, e la parte alta interrotta.

Per chi deve arrivare in cima alla borgata le alternative sono via del Labaro e via Costantiniana, oppure la salita di via Bellagio, via Osnago e Gemona del Friuli.

Labaro, deviato lo 039

A causa dei lavori sulle tubature e della chiusura di via Monti della Valchetta è deviata la linea 039, quella che partendo da Saxa Rubra serve l’intero quartiere di Labaro fino a Colli d'Oro.

In direzione Valbondione il bus di Atac da via Flaminia prosegue su via Bellaggio, via Osnago e via Gemona del Friuli, per poi tornare a via Monti della Valchetta.