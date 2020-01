Prima Porta, via scritte e rovi accanto alle scuole: Raggi esulta. Il Pd: “Ringrazi noi”

Largo Borghi torna a splendere. Sono stati completati i lavori di manutenzione e riqualificazione dell’area accanto alla scuola Borghi e alla materna Giardino di Yari: una piazzetta, con tanto di installazioni ludiche dedicate ai bambini, frequentata dalle famiglie del quartiere.

L’unica del genere a Prima Porta, un quartiere sempre in attesa di quel giardino pubblico lungo via della Giustiniana: previsto e finanziato nel lontano 2008 ma mai realizzato.

Decoro per Largo Borghi a Prima Porta

Così la borgata del Municipio XV deve accontentarsi di Largo Borghi: tanto cemento e poco verde. Negli anni una progressiva decadenza tra scritte sui muri, rovi cresciuti a dismisura, sporcizia e pure sosta selvaggia.

Raggi celebra il restyling di largo Borghi

Prima di Natale il restyling con la piazzetta riconsegnata al quartiere più decorosa e fruibile.

“Fino a poco tempo fa la piazza versava in condizioni non proprio buone: scritte sui parapetti e sulla struttura artistica in acciaio, abbandono e incuria delle aree verdi, scarsa manutenzione delle griglie dei tombini” – ha ricordato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi in un post su Facebook, sottolineando come l’Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano abbia eseguito lavori di pulizia e di sfalcio dell’erba rimuovendo pure le scritte sui parapetti in muratura.

“Ha inoltre effettuato un restyling della struttura artistica e chiuso l’accesso del vano sottoscala che veniva utilizzato come rifugio da persone senza dimora. Anche mediante questi interventi – ha scritto Raggi - cerchiamo di assicurare il decoro di strade, piazze, edifici pubblici e giardini della città”.

“Una piazza completamente riqualificata e fruibile per i cittadini” – le ha fatto eco l’assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale, Linda Meleo.

Il Pd replica alla Sindaca: “Ringrazi noi per intervento”

Ma a rivendicare l’intervento è il Pd del Municipio XV. A firma dem l’atto protocollato a luglio del 2018 e votato dal parlamentino di via Flaminia che ha dato impulso alla riqualificazione di quell’angolo del quartiere per troppo tempo finito nel dimenticatoio.

“Noi del gruppo del PD dl Municipio XV le vogliamo comunicare che prendiamo questo post come un ringraziamento, anche se non esplicito, in quanto l'intervento di cui lei si fregia è stato approvato all'unanimità dal Consiglio e proposto da noi. In particolare – ha replicato il capogruppo Pd in Quindicesimo, Daniele Torquati - dalla consigliera Luigina Chirizzi. Non ci ha menzionati, ma non fa niente. Noi siamo generosi”.