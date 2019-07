Aree gioco più sicure e via intonaci pericolanti: nidi e scuole di Roma Nord si rimettono a nuovo

Estate di lavori e cantieri in corso nelle scuole di Roma Nord che così a settembre, in occasione della prima campanella, saranno pronte per accogliere i piccoli alunni in ambienti più sicuri e salubri.

Lavori scuola dell'infanzia Merelli

"Terminati i lavori di riqualificazione, attesi da lungo tempo, del cortile della scuola dell’infanzia Merelli" - ha annunciato l'assessore del XV, Pasquale Russo.

Per la materna di Vigna Clara nuova pavimentazione, demolizione dell'intonaco fatiscente sul muretto di recinzione con ripristino dello stesso e tinteggiatura; demolizione dell’intonaco fatiscente del muro di contenimento del giardino fino a scoprire il tufo lasciato a vista e ripristino previo trattamento delle armature esposte di alcuni tratti del cordolo.

Le scuole di Labaro si rifanno il look

Attenzione poi anche alle elementari. Nella scuola di via Brembio a Labaro è stata effettuata la fresatura della pavimentazione in asfalto e posata la nuova pavimentazione.

Alla scuola di Largo Castelseprio sono invece state demolite le parti di intonaco e di copriferro in fase di distacco con pure il trattamento delle armature esposte con apposito prodotto, ripristino degli intonaci, rasature e tinteggiature delle facciate che danno su Largo Castelseprio.

Nidi più sicuri: i lavori al Trilly e Peter Pan

Già a giugno via Flaminia 872 era intervenuta per rimettere in sesto l'asilo nido Trilly a Grottarossa, poi l'area esterna dell'Albero delle Noci e l'area gioco della scuola dell’Infanzia Peter Pan.

Qui "l'area gioco esterna esistente, solo parzialmente pavimentata, è stata allargata in diverse zone per un totale di circa 210 mq, ove, al posto del brecciolino e del terreno esistente - ha spiegato Russo - sono state realizzate nuove aree in antitrauma adatte a garantire la sicurezza della piccola utenza".