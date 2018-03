Legionella nell'acqua, chiude la materna. Bambini trasferiti "lontano e senza mensa"

E' durata quasi una settimana l'assenza forzata dalla didattica per i bambini della materna Saxa Rubra, la scuola che il Municipio XV ha chiuso per il timore dell'acqua contaminata dalla legionella.

Timore legionella nell'acqua: chiusa la materna Saxa Rubra

Era infatti il 6 marzo scorso quando via Flaminia 872, venuta a conoscenza di alcuni tamponi positivi al batterio prelevati in uno stabile limitrofo, ha scelto di fermare le attività della scuola dell'infanzia e attendere verifiche e analisi da parte della Asl.

Cinquanta bambini ricollocati in altre scuole

Così oltre cinquanta bambini sono rimasti a casa tra nonni, baby sitter e genitori alle prese con ferie e permessi. Delle tre sezioni presenti al momento della chiusura della scuola solo una, quella de Il Trenino temporaneamente ospite della Saxa Rubra , è stata ricollocata all'indomani: destinazione la materna L'Arcobaleno a Labaro. Le altre due, quelle effettive della struttura di via di Quarto Peperino, hanno dovuto attendere oggi per poter riprendere la didattica altrove.

L'ira dei genitori: "I nostri figli spostati come pacchi"

Una sezione è stata spostata a Case e Campi a via Carlo Gherardini, in zona La Giustiniana: a quasi dieci chilometri da Quarto Peperino. L'altra è ospite della Ferrante Aporti al Fleming: sicuramente più vicina, quasi 6km, ma senza pasto cucinato dalla mensa di via Antonio Serra.

"I bambini della materna Saxa Rubra sono stati spostati sulla Cassia a chilometri di distanza da casa; chi invece è finito a Collina Fleming, sicuramente è più vicino, ma soffre i disagi di una mensa che non può erogare il pasto caldo anche per loro. Io per esempio - ha raccontato un papà a RomaToday - mio figlio non l'ho mandato e con altri genitori stiamo facendo i turni per tenerli a casa". "I nostri figli spostati come pacchi" - rilancia una mamma chiedendo quanto ancora servirà per la riapertura della materna di Saxa Rubra.

Attesa per le analisi su legionella alla materna

A rispondere a disagi e domande l'assessore alla Scuola del Municipio XV, Pasquale Russo: "I risultati delle analisi sull'acqua non arriveranno prima della settimana prossima, poi dovremo aspettare le certificazioni della Asl per riaprire la materna e consentire ai piccoli alunni di stare in un ambiente sicuro e sano" - ha detto a RomaToday.

Il Municipio XV: "A lavoro per garantire pasto caldo"

Intanto però via Flaminia è a lavoro per arginare disagi e malcontento. Nulla da fare per la distanza Quarto Peperino-La Giustiniana, dialogo serrato invece con ditta di refezione e Dipartimento per garantire agli alunni ospiti della Ferrante Aporti il pasto caldo, cucinato in loco, e non trasportato.

"Stiamo provvedendo per il pasto caldo: aspettiamo che il Dipartimento ci accordi la richiesta per autorizzare l'erogazione dalla società di refezione. Il problema - ha sottolineato Russo - è che si tratta di una mensa autogestita dalla scuola e non dal Comune, altrimenti avremmo già risolto come a Case e Campi".