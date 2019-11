Ecco Mondezzacchio: l'albero di rifiuti nel cimitero discarica

Sconforto, rabbia ma anche ironia. Mentre la città è alle prese con l’ennesima emergenza rifiuti, con la Sindaca Raggi a pensare di conferirne di più nella discarica di Civitavecchia ovviando alla chiusura di quella di Colleferro, i romani rispondono con sarcasmo.

Mondezzacchio: l’albero di rifiuti davanti al cimitero

Così davanti al Cimitero Flaminio è nato Mondezzacchio, la versione “monnezzara” dell’albero di Natale. Alcuni cittadini, inorriditi dalla presenza di sacchi della spazzatura da quasi un mese abbandonati fuori dal camposanto di Prima Porta, hanno scelto di farne una composizione natalizia.

I sacchi neri sono stati disposti a piramide e addobbati con i classici fili decorativi: blu, rosso, oro e argento. In cima addirittura la punta.

Il Cimitero Flaminio è una discarica

Intorno lo sfacelo più totale: pattumiere stracolme, immondizia nel verde, cumuli di rifiuti ovunque. Scatoloni, cassette e buste straripanti. Una vera e propria discarica a cielo aperto. “Questi sono ancora i residui delle ricorrenze dedicate a defunti e santi. Ad un mese da Natale noi non perdiamo fiducia nelle istituzioni e ci organizziamo: ecco Mondezzacchio” – dice nel video, ormai diventato cult, Francesco Mangone già presidente del comitato degli alluvionati di Prima Porta “31 gennaio”.

Il Cimtero di Prima Porta tra infiltrazioni, guano e furti

Un biglietto da visita non certo edificante per il Cimitero Flaminio che, oltre l’esterno, non vanta scenari decorosi nemmeno al suo interno: nonostante gli sforzi straordinari per sistemare il verde in occasione dei primi di novembre, la situazion rimane critica. Infiltrazioni, guano, servizi igienici indecenti, per non parlare della sicurezza tra auto saccheggiate e tombe depredate.