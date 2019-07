Municipio XV, l’estate chiude due sedi anagrafiche: attesa di un mese e mezzo per la carta d’identità

Estate e tempo di ferie anche per i dipendenti di Roma Capitale così, vista la fisiologica riduzione del personale, il Municipio XV ha deciso di chiudere per tre mesi interi due delle sue quattro sedi anagrafiche.

Municipio XV, chiudono anagrafici Ponte Milvio e Cesano

Dal 1 luglio 2019 al 30 settembre non saranno infatti operativi per l’erogazione di carte d’identità e certificati gli uffici di Ponte Milvio ossia via Riano 17 e Cesano, via della Stazione di Cesano 838.

Gli sportelli torneranno regolarmente a servizio dell’utenza martedì 1 ottobre.

Uffici anagrafici Municipio XV: orario estivo

Le risorse si concentreranno dunque tutte nelle altre due sedi anagrafiche del territorio: per certificati e documenti, fino al 30 settembre, bisognerà rivolgersi agli uffici de La Storta, in via Enrico Bassano 10, e Prima Porta in piazza Saxa Rubra 19.

Appuntamento carta identità Municipio XV

Nonostante la chiusura delle due sedi di Ponte Milvio e Cesano, rispettivamente quella più centrale e quella più periferica, il Quindicesimo resta uno dei cinque municipi “più veloci” nel rilascio della carte d’identità elettroniche: un mese e mezzo, da quando scriviamo, il tempo per il primo appuntamento disponibile a Prima Porta o La Storta. Meglio solo il II, l’XI ed il VI con via Dire Daua ad avere posti a disposizione anche nel giro di appena due settimane.