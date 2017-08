Le scuole di Labaro e Prima Porta tirate a lucido: verde ed esterni "puliti e sicuri"

Aghi di pino spazzati via, foglie secche rimosse insieme a cartacce e residui vari, marciapiedi, posteggi e piazzali antistanti gli ingressi delle scuole tirati a lucido perchè gli alunni al rientro tra i banchi possano essere accolti da ambienti decorosi.

Labaro e Prima Porta: esterni delle scuole tirati a lucido

A via Concesio davanti alla Karol Wojtyla così come a largo Castelseprio davanti ad elementari e medie e Largo Borghi: il Municipio XV è intervenuto negli spazi esterni alle strutture scolastiche di Labaro e Prima Porta con operazioni di sfalcio e pulizia.

Ma non solo vie e marciapiedi di ingresso: nelle scuole di Roma Nord sono anche stati avviati gli interventi del Servizio Giardini sul verde. Abbattimento e messa in sicurezza delle alberature ritenute più a rischio quanto in corso nei plessi del Quindicesimo.

Sfalci e potature per il verde delle scuole del Municipio XV

"L'intervento si concluderà prima dell'apertura delle scuole. Nei prossimi giorni verranno avviati, dalla ditta vincitrice del bando pubblico, anche i lavori di sfalcio dell'erba, sagomature siepi e arbusti all'interno delle scuole del Municipio affinchè gli alunni possano iniziare il nuovo anno scolastico in un ambiente pulito e sicuro" - ha fatto sapere l'assessore all'Ambiente in Municipio XV, Pasquale Annunziata.