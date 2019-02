Labaro in fermento, arriva Papa Francesco: maxischermo a Galline Bianche

C'è grande fermento a Labaro dove, domenica 3 marzo, arriverà Papa Francesco. Il Pontefice sarà accolto dalla comunità della parrocchia di San Crispino da Viterbo, nel cuore di Galline Bianche, per un pomeriggio di incontri e preghiera.

Papa Francesco a Labaro

Ad accogliere Papa Bergoglio, che arriverà intorno alle ore 16, il cardinale vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare di settore monsignor Guerino Di Tora e il parroco don Luciano Cacciamani, oltre che il viceparroco don Andrea Lamonaca e tutti i sacerdoti che prestano servizio a San Crispino.

Il Papa a San Crispino

Una vera e propria giornata di festa per Labaro dove, già da giorni, si lavora per rendere quell'angolo del quartiere decoroso e ospitale. Papa Francesco incontrerà bambini e ragazzi del catechismo di preparazione a Comunione e Cresima, oltre che i genitori dei bambini che hanno ricevuto o stanno per ricevere il sacramento del Battesimo.

Poi sarà la volta dell'incontro con i senza fissa dimora e gli indigenti seguiti dalla Caritas parrocchiale e dalla Comunità di Sant’Egidio, con loro ci saranno anche diversi volontari. Il Santo Padre, prima del saluto ai sacerdoti della comunità e delle confessioni di alcuni fedeli, incontrerà i malati e i disabili di San Crispino.

Un maxischermo per il Papa a Labaro

A conclusione della visita la celebrazione della Messa. Per consentire ampia partecipazione, nello spazio davanti alla parrocchia sarà allestito un maxischermo.

"C’è molto fermento e un grande desiderio di incontrare il Papa. Tutti stanno dando una mano, anche nelle pulizie e sistemazioni, per rendere la nostra casa più accogliente. Per noi - ha dichiarato il parroco don Luciano Cacciamani sul sito della Diocesi di Roma - è un segno di incoraggiamento a fare sempre di più e sempre meglio, a non sentirci isolati. Sarà anche una buona occasione per riavvicinare alla fede alcune persone che ne sono lontane".