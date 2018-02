Perdita d'acqua a Labaro: la strada è un fiume in piena a rischio ghiaccio

Tubatura rotta a via Baccano, a Labaro. Da questa mattina la strada è invasa da un fiume d'acqua che scorre veloce e incessante verso via delle Galline Bianche: una delle arterie principali della zona, collegamento nevralgico tra il quartiere e via Flaminia, tra Labaro e Prima Porta.

La copiosa perdita da sotto l'asfalto, proprio appena prima di uno degli ingressi del plesso scolastico. Una fuoriuscita abbondante e pericolosa: a presidiare la strada, già dalle 9.30 del mattino, una pattuglia della Polizia Locale.

Il rischio maggiore, con la circolazione difficoltosa tra auto posteggiate, neve ai bordi e quel torrente inarrestabile, è che le temperature gelide previste nelle prossime ore possano trasformare la strada in una lastra di ghiaccio. Non solo via Baccano, anche Galline Bianche rischia di divenire una trappola per automobilisti.

Così si moltiplicano le segnalazioni ad Acea e Municipio XV con il quartiere ad attendere un intervento risolutivo, che possa dar certezze anche sulla riapertura della scuola, come le altre già chiusa da due giorni causa neve.