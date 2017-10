L'antincendio del nido perde acqua: a Colli d'Oro rischio zanzare e scivoloni

Vialetto d'ingresso totalmente allagato al nido Colli d'Oro, asilo del Municipio XV in zona Labaro, interessato da una copiosa fuoriuscita d'acqua.

Una perdita abbondante e continua che costringe i piccoli alunni, il personale della struttura scolastica e i genitori a passare dalle scalette laterali per raggiungere la porta dell'asilo: il percorso principale è infatti un vero e proprio fiume in piena. Inarrestabile da dieci giorni circa.

Perdita d'acqua al nido Colli d'Oro

Una condizione di pericolosità per tutti: senza prestare troppa attenzione infatti si rischiano degli scivoloni. Ma non solo: i genitori del nido Colli d'Oro sono anche preoccupati per il proliferare delle zanzare attirate dall'acquitrino. "Le zanzare si stanno succhiando i miei figli" - scrive adirato un papà.

La perdita dell'impianto antincendio

Che dire poi dei dubbi relativi alla piena funzionalità dell'impianto antincendio dal quale deriverebbe la perdita. A monte della fuoriuscita d'acqua ci sarebbe infatti un guasto relativo alla tubazione proprio dell'antincendio: questo il risultato del sopralluogo effettuato dal Municipio XV che dunque, su quella perdita, non ha competenza diretta.

Nido Colli d'Oro tempi di riparazione incerti

Da qui l'incertezza sui tempi di riparazione: "Abbiamo effettuato un sopralluogo il 28 settembre segnalando subito la questione al Dipartimento richiedendo un intervento urgente. Ad oggi purtroppo nulla si è mosso" - ha detto a RomaToday l'assessore alla Scuola del Municipio XV, Pasquale Russo. "Purtroppo non possiamo nemmeno intervenire direttamente per una riparazione lampo, stiamo tuttavia sollecitando l'intervento di continuo: una nota di sollecito sarà inviata proprio oggi" - ha aggiunto.

Dunque per i bambini, il personale e le famiglie del nido Colli d'Oro servirà ancora un po' di pazienza tra rischio scivoloni e punture di zanzara. La stessa che tocca anche all'utenza della scuola Karol Wojtyla di Prima Porta, anch'essa interessata da una perdita d'acqua.