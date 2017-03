Galline Bianche, ancora una perdita d'acqua: lago davanti all'ex Poliambulatorio

Non si ferma la fuoriuscita d'acqua dai locali della ex Asl di via Offanengo, nel cuore di Galline Bianche a Labaro. Sul piazzale antistante il vecchio ingresso del Poliambulatorio un vero e proprio lago già segnalato dal PCI di zona, che ha la sede proprio nello stesso stabile, nell'ottobre scorso.

Un problema che di recente si è ripresentato allarmando i residenti e i compagni della sezione Petroselli. Immediata la nuova segnalazione al Municipio XV invitato ad intervenire per capire quale tipo di guasto stia probabilmente interessando le tubature dell'ex Poliambulatorio di Labaro.

"Da giorni fuoriesce ininterrottamente acqua dalla struttura e questo potrebbe significare un grave problema alle tubature dell’acqua all’interno della stessa. Chiediamo pertanto una verifica immediata da parte del municipio e un intervento di manutenzione affinché la situazione non si aggravi" - ha scritto a via Flaminia 872 il segretario del PCI, Gaetano Seminatore.

Dunque i Comunisti li chiedono di vederci chiaro. La struttura, che un tempo ospitava gli ambulatori della Asl trasferiti in via San Daniele del Friuli, è chiusa e abbandonata da quattro anni circa: locali per i quali i militanti del PCI chiedono, oltre all'intervento immediato da parte di Acea, anche un progetto di riqualificazione per riprendere la vecchia idea della "Ex Asl bene comune" che puntava a restituire quegli spazi al quartiere per funzioni sociali e di aggregazione.