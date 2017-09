Paura a Prima Porta, pino crolla in strada: "Segnalato più volte, tragedia sfiorata"

Paura ieri sera a Prima Porta quando, poco prima delle 22, si è udito un grande frastuono seguito poi da un tonfo.

Pino crollato su via Inverigo, nel cuore di Prima Porta

A crollare in terra un grosso pino di via Inverigo: una delle arterie nel cuore del quartiere dove sorgono abitazioni e i grandi palazzi dell'ex Isveur. Lungo la strada, proprio di fronte all'albero caduto, anche i prefabbricati che ospitano bar, centro per donne, sostegno pomeridiano per gli studenti e pure la sezione del Partito Democratico del territorio.

Una via più che frequentata: la strada collega infatti Labaro a Prima Porta sfociando su via della Giustiniana, percorsa da tanti, in un senso o nell'altro, per andare verso Cassia bis, Santa Cornelia o Valle Muricana.

Albero crollato a Prima Porta: "Tragedia sfiorata"

Solo il caso, e forse l'ora tarda, ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse a passare di li. "Una vera e propria tragedia sfiorata" - ha commentato la consigliera del Pd Luigina Chirizzi. "Da circa un anno ho segnalato il pino che non godeva ottima salute, lo si vedeva a occhi nudi. Segnalato al mondo intero. Nulla: è caduto, si è schiantato. Non ci sono feriti per fortuna ma poteva essere una tragedia" - ha denunciato la consigliera Dem.

Albero crollato su via Cassia

Per il Municipio XV è il secondo grande crollo di un albero in appena due settimane. Il 12 settembre scorso un grosso albero si schiantò al suolo sulla via Cassia: nell'occasione una donna rimase ferita, colpita mentre transitava sulla consolare con la sua auto. A Prima Porta è andata decisamente meglio. Troppo poco però affidarsi solo alla buona sorte.