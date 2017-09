Labaro, invasione di pulci accanto a materna e Asl: il poliambulatorio chiude i battenti

Invasione di pulci a Labaro. Succede tra via Clauzetto e il grande slargo di via San Daniele del Friuli, quello dove sorgono, oltre ad alcune attività commerciali, anche la scuola materna Arcobaleno e il presidio Asl di Labaro e Prima Porta.

Invasione di pulci a Labaro: colpa di una colonia felina irregolare

A dare origine all'infestazione la presenza di gatti randagi: una vera e propria colonia felina non riconosciuta. Per i gatti, "sfamati regolarmente da una residente del quartiere" - ci dicono dal vicinato, nessun controllo nè vaccino. Così le pulci hanno preso d'assalto quella parte del quartiere costringendo tutta la zona a dover rinunciare, almeno per ora, al proprio presidio sanitario.

Invasione di pulci: chiusa la Asl di Labaro

Già perchè da metà agosto la Asl RM 1 ha dovuto chiudere i battenti e trasferire le prestazioni sanitarie in viale di Tor di Quinto: a 10km di distanza da Labaro e Prima Porta, nel pieno del caos di Ponte Milvio.

"Il Presidio Labaro Prima Porta è chiuso al pubblico per problemi tecnici, riaprirà il prima possibile. Le vaccinazioni verranno effettuate presso il Centro Vaccinale di via Jacobini. L'Ambulatorio di Cure Primarie aperto sabato 2 e domenica 3 settembre ore 10-19, sarà trasferito presso il poliambulatorio Tor di Quinto" - l'avviso della Asl sul proprio sito. Numerosi i cartelli affissi sul cancello serrato di via San Daniele del Friuli.

La Asl RM1 alle prese con le disinestazioni

"Per riaprire nel minor tempo possibile il presidio di Labaro e Prima Porta abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili". A parlare ai microfoni di RomaToday è Anna Roberti, Direttore del Distretto 15 della Asl RM1.

"Abbiamo già effettuato diverse disinfestazioni interne ed esterne ma ci stiamo scontrando con la presenza di larve che devono essere rimosse ogni 15 giorni. Ho già commissionato una disinfestazione con i 'cannoni': un'azione molto più potente per la quale stiamo attendendo l'ok della proprietà per procedere anche nell'area circostante il presidio sanitario, quella che non è in locazione alla Asl".

Cura per i gatti randagi ed esposto sulla "gattara"

Ma non solo azioni volte alla disinfestazione dell'area. La Asl, attraverso il servizio veterinario, ha provveduto a catturare i gatti: ai felini saranno adesso fornite cure ed assistenza e probabilmente il loro futuro sarà nella colonia del Santa Maria della Pietà. Inoltrato poi un esposto alla Polizia Locale nei confronti della residente "rea" di aver tenuto in piedi una colonia felina non riconosciuta e allo sbando.

Invasione di pulci accanto alla materna

Attenzione poi alla vicina scuola dell'infanzia Arcobaleno: la materna che sorge proprio di fronte al presidio sanitario chiuso. La Asl ha suggerito al Municipio XV di effettuare una disinfestazione preventiva, un sollecito inoltrato anche dalla consigliera Dem Chirizzi che sta seguendo la vicenda: "Li - ha detto - sono necessarie disinfestazioni accurate e bonifiche. Via Flaminia non perda tempo".

Al presidio sanitario di Labaro via vai di utenti

Intanto in via San Daniele del Friuili il via vai di utenti è serrato: non tutti hanno letto l'avviso sul sito web e, giunti davanti alla cancellata, apprendono la notizia della "disinfestazione straordinaria" e del dirottamento dei servizi tra Tor di Quinto e via Jacobini, dove le vaccinazioni riprenderanno lunedì 4 settembre.

"Sulla garanzia dei servizi sanitari ce la stiamo mettendo tutta, non c'è alcun disservizio. Anche la guardia medica è in domiciliazione attiva" - tiene a sottolineare la Dott.ssa Roberti che al presidio sanitario ha pure previsto la presenza di un collaboratore che possa dare informazioni utili alla cittadinanza.

Quando riapre il presidio Asl di Labaro?

"La speranza - dicono dalla Asl RM1 - è quella di provvedere alla potente disinfestazione nel più breve tempo possibile, ottenere il nulla osta dall'ufficio d'igiene e riaprire il 12 settembre".