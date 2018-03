Vecchi bancali, cassette e ratti: deposito dell'orrore ai piedi della Villa di Livia

Cumuli di vecchi bancali marciti, montagne di cassette della frutta sporche e logore, sacchi vari, tendoni bucati, lamiere e rimasugli: sullo sfondo il cemento grigio del cavalcavia e i manifesti pubblicitari sgualciti e scoloriti. Che dire poi di quel'odore nauseabondo che arriva da questa sorta di magazzino dell'orrore proprio nel cuore di Prima Porta: un mix micidiale di frutta e verdura andate a male e smog.

Latrina e discarica a cielo aperto ai piedi della Villa di Livia

Così si presenta un lato del marciapiede di via Tiberina, proprio sotto il Viadotto Giubileo del 2000. Un angolo qualche tempo fa utilizzato dai venditori ambulanti ed oggi latrina a cielo aperto, discarica e rifugio notturno per sbandati. Un panorama di degrado urbano di fronte alla fermata del bus, un angolo dell'orrore nel pieno centro di Prima Porta: a due passi da Piazza Saxa Rubra, dall'ufficio anagrafico del XV e dalla Villa di Livia. A preoccupare residenti e utenti della linea Atac anche la presenza dei ratti, probabilmente attirati da sporcizia e residui di cibo.

La denuncia: "Degrado inaccettabile"

"La situazione di degrado che c'e' sotto il ponte della Flaminia all'inizio di via Tiberina è uno schifo! Non è tollerabile una cosa simile. Pieno di sporcizia, sicuramente anche di ratti. Penso che ci vadano a fare anche i bisogni e forse qualche sbandato ci dorme. E pensare che proprio di fronte c'e' la fermata del bus" - denuncia Marina, una residente di Prima Porta. Non riesco a capire come non si faccia nulla per togliere quella baraccopoli. Se passi a piedi e inavvertitamente ti morde un topo cosa fai?" - domanda la signora.

Condizioni di degrado storico che ora alcuni degli abitanti della periferia del Quindicesimo chiedono di rimuovere con solerzia per ripristinare decoro e salubrità. Per restituire all'ingresso del quartiere e all'intorno della Villa di Livia, già alle prese con una piazza preda di sbandati e bivacchi, il lustro che merita.