Il ghiaccio manda in tilt Prima Porta: strada chiusa e lunghe code

Colonnina del mercurio vicina allo zero e strade ghiacciate: a Roma sui tratti extraurbani e vicino alle aree verdi scatta l'allerta con l'indicazione di prestare massima prudenza alla guida.

Ghiaccio sulle strade di Roma Nord

Nel quadrante nord ghiaccio su strada sul viadotto dei Presidenti, i 4 chilometri che collegano Colle Salario alla Bufalotta, e nel cuore di Prima Porta dove via Concesio, a causa della "strada bagnata e ghiacciata", è stata chiusa tra via di Valle Muricana e via della Giustiniana in entrambe le direzioni. Due le auto finite fuori strada sul curvone prima del noto centro sportivo.

Chiusa per ghiaccio via Concesio

Un tratto troppo pericoloso per rimanere aperto in quelle condizioni: così la Polizia Locale ha deciso per lo stop al transito in attesa dello spargimento del sale.

Una chiusura temporanea, a tutela dell'incolumità dei conducenti, che per buona parte della mattina ha provocato enormi disagi alla viabilità di tutto quel quadrante: traffico in tilt da Sacrofano a Prima Porta, lunghe code lungo tutta Valle Muricana. Auto incolonnate anche su via Pineto, unica via di fuga alternativa.

Rallentano i bus dello 035

Intorno alle 9 l'arrivo del sale e la riapertura di via Concesio. Rallentamenti per lo 035, la linea di Roma Tpl che collega Borgo Pineto, all'estremo del Municipio XV, a Piazza di Saxa Rubra quindi alla Ferrovia Roma Nord.

Sulla Flaminia code e disagi verso il centro

Nello stesso quadrante della città ancora code e disagi in direzione centro: dopo la caduta de massi resta infatti ancora chiusa una parte della carreggiata, tra il km 11.500 e il km 11.200, di via Flaminia Nuova.

Code sul Viadotto Giubileo del 2000 e sul Grande Raccordo Anulare nei pressi degli svincoli che conducono sulla consolare di Roma Nord.