Prima Porta, niente più odissea nel buio: dopo due mesi “e luce fu” fuori dalla stazione

Niente più odissea nel buio per i residenti di Prima Porta e i pendolari in arrivo alla stazione de La Giustiniana: nel cuore della borgata del Municipio XV è tornata la luce.

Prima Porta due mesi al buio

I lampioni sul piazzale del parcheggio di scambio al di fuori della stazione della Ferrovia Roma Nord e su via della Giustiniana si sono riaccesi dopo due mesi di oscurità più totale. Da prima di Natale tutto nero dal ponte sopra la marana a piazza di Saxa Rubra, già teatro di spaccio, risse e aggressioni.

Un viaggio nelle tenebre per pedoni e automobilisti costretti a mantenere il passo d’uomo, ad illuminare il tracciato solo le insegne di quei pochi negozi aperti e del benzinaio.

In via della Giustiniana torna la luce

“Un problema per l’incolumità di tutti” – aveva sottolineato l’associazione Cives di Valle Muricana inoltrando i reclami ad Areti e Municipio XV. Dopo poco la bella sorpresa: nel cuore di Prima Porta è tornata la luce. "Volere è potere. Nel ringraziare Areti Spa e chi ha reso possibile questo celere intervento, facciamo presente che, a volte, per migliorare il proprio territorio basta una forte determinazione, cosa che a noi non manca” – esultano da Cives.

Da oggi dunque transitare per via della Giustiniana verso la piazza principale del quartiere è più sicuro: per i conducenti e per quelle decine di pedoni, in arrivo dalle fermate dei bus o del treno, in cammino a bordo strada. Quel tratto di Prima Porta non fa più paura.