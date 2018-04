Manca l'acqua da Santa Cornelia a Prima Porta: arrivano le autobotti di Acea

Da Santa Cornelia a Valle Muricana passando per Prima Porta: per la periferia del Municipio XV sarà un giorno senza acqua.

Dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 20 aprile, "per consentire urgenti e indifferibili interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare la qualità del servizio idrico offerto alla cittadinanza", in alcune strade all'estremo del Quindicesimo si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibili mancanze di acqua alle utenze.

La periferia del Municipio XV senza acqua

Tra le vie interessate: via di Valle Muricana (da angolo di via Desio fino all'angolo di via Giustiniana), via Desio. via Vergiate, via Sestio Calende. via Lissone, via Viadana, largo Giampaolo Borghi, via Alessandro Zannetti, vicolo Roncello, via Bozzolo, via Piadena, via Saronno, via Santa Cornelia, via della Riserva di Livia, via Ernesto Bonaiuti, via Pietro Toesca, via Emilio Lavagnino, via Vlttorio Cian, via Lionello Venturi, via del Fosso di Monte Oliviero, via Giuseppe Prinotti, via Pietro Lusetti, via della Giustiniana, via e vicoli limitrofi.

Autobotti a Prima Porta

Non saranno invece toccate dalla sospensione idrica le scuole: Scuola Karol Wojtyla; I.C. Baccano; I.C. Giusti e Scuola Saxa Rubra. La scuola dell'infanzia di Via di Valle Muricana è stata contattata ed è allacciata presso l'istituto scolastico di Largo Borghi 6 dove è prevista la fornitura attraverso autobotte.

Scorte d'acqua sparse sul territorio, quattro le autobotti previste da Acea Ato2 per limitare i disagi ai residenti: oltre a quella in Largo Borghi, 6 autobotte presente pure in via della Giustiniana, 271 all'interno del parcheggio del supermercato. Il rifornimento potrà essere effettuato presso le scuole francescane di via Prinotti, 1 (allaccio autobotte a contatore), autobotte in stazionamente anche davanti la scuola Il Giardino di Yari a Largo Borghi, 9.